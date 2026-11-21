США могут столкнуться с банкротством, если власти не решат проблему потолка государственного долга. Об этом президент Дональд Трамп предупредил в интервью Fox News.

«У нас приближается срок решения вопроса о потолке госдолга. Если мы не решим этот вопрос, страна обанкротится. Такого раньше никогда не происходило», — заявил американский лидер.

Трамп считает, что установленный законом предел государственных заимствований необходимо полностью отменить. По его мнению, США вообще не должны иметь подобного ограничения.

Между тем американский госдолг стремительно приближается к действующему лимиту в 41,1 триллиона долларов. По данным Минфина США, к 26 октября задолженность страны достигла рекордных 40,52 триллиона долларов.

Ранее Life.ru сообщал, что США могут достичь потолка госдолга в 41,1 триллиона долларов уже в феврале 2027 года. По оценке Центра двухпартийной политики, на подготовку к очередному долговому кризису у американских законодателей остаётся всего несколько месяцев. Ещё в июне аналитики предупреждали о риске достижения установленного лимита в 2027 году.