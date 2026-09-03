Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 16:10

США сегодня оказались в уязвимом положении, заявил Вэнс

Вэнс заявил об уязвимости США из-за потери промышленной самодостаточности

Обложка © ТАСС / Anna Moneymaker

Обложка © ТАСС / Anna Moneymaker

США оказались в уязвимом положении из-за снижения промышленной самостоятельности страны. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на мероприятии в Вашингтоне. По его словам, за последние десятилетия американская экономика стала сильнее зависеть от внешних поставок, чем раньше. Такая ситуация, считает Вэнс, может быть использована противниками страны.

«Если Америка недостаточно самодостаточна в промышленном и производственном плане, то наши враги могут этим воспользоваться, и это делает нашу страну намного слабее», — сказал вице-президент.

Главным способом исправить ситуацию Вэнс назвал масштабную реиндустриализацию США. Он подчеркнул, что развитие собственного производства напрямую связано с национальной безопасностью.

В качестве примера политик привёл пандемию коронавируса. По его словам, тогда страна столкнулась с проблемами из-за нехватки необходимого оборудования и зависимости от внешних поставок. Вэнс отметил, что восстановление промышленной базы должно стать одним из ключевых направлений политики США в ближайшие годы.

Вэнс допустил скорое наступление конца света и появление антихриста
Вэнс допустил скорое наступление конца света и появление антихриста

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее неоднократно заявлял о необходимости пересмотра подходов Вашингтона к ключевым вопросам внутренней и внешней политики. В частности, он выступал за более жёсткую ориентацию США на собственные интересы, заявляя о смене прежнего курса администрации.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Джей Ди Вэнс
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar