США сегодня оказались в уязвимом положении, заявил Вэнс

США оказались в уязвимом положении из-за снижения промышленной самостоятельности страны. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на мероприятии в Вашингтоне. По его словам, за последние десятилетия американская экономика стала сильнее зависеть от внешних поставок, чем раньше. Такая ситуация, считает Вэнс, может быть использована противниками страны.

«Если Америка недостаточно самодостаточна в промышленном и производственном плане, то наши враги могут этим воспользоваться, и это делает нашу страну намного слабее», — сказал вице-президент.

Главным способом исправить ситуацию Вэнс назвал масштабную реиндустриализацию США. Он подчеркнул, что развитие собственного производства напрямую связано с национальной безопасностью.

В качестве примера политик привёл пандемию коронавируса. По его словам, тогда страна столкнулась с проблемами из-за нехватки необходимого оборудования и зависимости от внешних поставок. Вэнс отметил, что восстановление промышленной базы должно стать одним из ключевых направлений политики США в ближайшие годы.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее неоднократно заявлял о необходимости пересмотра подходов Вашингтона к ключевым вопросам внутренней и внешней политики. В частности, он выступал за более жёсткую ориентацию США на собственные интересы, заявляя о смене прежнего курса администрации.