Добыча нефти в США достигла нового исторического максимума. По данным на 13 ноября, показатель составил 14,032 млн баррелей в сутки, сообщает Управление энергетической информации США (EIA).

За неделю добыча выросла на 19 тыс. баррелей в сутки. Годом ранее американские компании добывали 13,834 млн баррелей в сутки. Средний показатель за последние четыре недели, согласно приведённым данным, составил 14,01 млн баррелей в сутки.

Ранее, 10 ноября, Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране на 2026 год на 10 тыс. баррелей в сутки — до 13,88 млн баррелей в сутки. При этом ожидания ведомства на 2027 год остались прежними: предполагается, что американская добыча составит 14,3 млн баррелей в сутки.