Американские наручные часы после летнего спада начали возвращать утраченные позиции в российском импорте. В сентябре США отправили в Россию продукцию на $20,1 тыс. — на треть больше, чем месяцем ранее. Это самый высокий результат за последние три месяца, пишет РИА «Новости».

В июне экспорт достигал $100,9 тыс., однако уже в следующем месяце рухнул до $13,6 тыс. После этого объём поставок стал увеличиваться два месяца подряд. Тем не менее сентябрьские продажи всё ещё примерно в пять раз уступают июньским. Положительная динамика за последние месяцы не изменила общую статистику. За январь — сентябрь американские производители отправили в Россию наручные часы из недрагоценных металлов на $353,3 тыс. Это на 41% меньше, чем за тот же период прошлого года.

На мировом рынке сентябрь принёс США $67,5 млн от экспорта часов этой категории. Больше всего продукции приобрела Швейцария — на $14,4 млн. Следом расположились Канада с $9,7 млн и Гонконг с $9,3 млн. В число крупнейших покупателей также вошли Мексика ($5,2 млн) и Парагвай ($4,3 млн).

Помимо часов, в сентябре США экспортировали изделия с использованием драгоценных металлов на $84,3 млн. За рубеж также отправлялись часы, не предназначенные для ношения на руке, часовые механизмы, устройства для регистрации времени суток и ремешки с браслетами.

Ранее Life.ru писал, что Россия в сентябре 2026 года увеличила закупки американского маргарина и спредов в 41 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость поставок маргарина из США в Россию достигла рекордных 184,7 тысячи долларов. В сентябре 2025 года экспорт составил всего 4,5 тысячи долларов. За год объем поставок достиг максимального значения с 2001 года. Ранняя помесячная статистика не публикуется. Поставки американского маргарина в Россию остаются редкими и нерегулярными.