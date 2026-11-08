Россия в сентябре 2026 года увеличила закупки американского маргарина и спредов в 41 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость поставок достигла рекордных 184,7 тысячи долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные американской таможни.

В сентябре 2025 года США экспортировали в Россию маргарина всего на 4,5 тысячи долларов. Таким образом, за год стоимость поставок выросла более чем в 40 раз, достигнув максимального значения как минимум с 2001 года. Более ранняя помесячная статистика не публикуется.

При этом поставки американского маргарина в Россию остаются нерегулярными. В июле и августе 2026 года их вообще не было, тогда как в июне стоимость закупок составляла 102,8 тысячи долларов.

По итогам первых девяти месяцев текущего года Россия импортировала из США маргарина и спредов на 380,4 тысячи долларов. За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял лишь 30,2 тысячи долларов. Таким образом, совокупная стоимость поставок увеличилась более чем в 12 раз.

Всего в сентябре Соединённые Штаты экспортировали маргарина на мировой рынок на 39,3 миллиона долларов. Крупнейшим покупателем стала Канада, закупившая продукцию на 11,8 миллиона долларов. Следом расположились Мексика с показателем 8,6 миллиона, Нидерланды — 5,5 миллиона, Куба — 1,9 миллиона и Ирландия — 1,2 миллиона долларов.