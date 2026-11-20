США ввели санкции против итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» и австралийского байкерского клуба «Команчеро». Обе организации обвиняют в международной наркоторговле и отмывании преступных доходов, сообщил американский Минфин.

По данным ведомства, преступные группировки помогают наркокартелям организовывать поставки запрещённых веществ в Соединённые Штаты и Европу. Кроме того, они участвуют в финансовых операциях, позволяющих легализовать доходы от продажи наркотиков.

Американские власти считают, что деятельность «Ндрангеты» и «Команчеро» способствует расширению международных каналов наркотрафика. Ограничения введены в рамках борьбы с преступными сетями, обеспечивающими перевозку наркотиков и движение незаконно полученных средств.

«Ндрангета» (’Ndrangheta) — одна из крупнейших и наиболее влиятельных мафиозных организаций Италии, возникшая в южной области Калабрия. Её основу составляют семейные криминальные кланы, связанные родственными узами. Главным источником доходов группировки считается международная торговля кокаином, значительная часть которого поступает в Европу из Южной Америки. Также организация занимается отмыванием денег, вымогательством, коррупцией и внедрением в легальный бизнес. Деятельность «Ндрангеты» давно вышла за пределы Италии и охватывает несколько континентов.

«Команчеро» (Comanchero Motorcycle Club) — австралийский байкерский клуб, который правоохранительные органы относят к организованным преступным группировкам. Объединение появилось в Австралии в конце 1960-х годов и впоследствии распространило влияние на другие страны, включая Новую Зеландию. По данным следственных органов, участники группировки причастны к международной торговле наркотиками, насилию, отмыванию денег и другим преступлениям. «Команчеро» известны также многолетними конфликтами с конкурирующими мотоклубами, в том числе Hells Angels.