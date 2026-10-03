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Регион
Опубликовано 3 октября, 05:29

США заявили, что запуск ракеты КНДР не угрожал стране и союзникам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

Американские военные не увидели непосредственной угрозы для США и их союзников после нового ракетного пуска КНДР. Об этом 3 октября заявило Тихоокеанское командование Вооружённых сил США.

«КНДР 3 октября 2026 года запустила одну баллистическую ракету. Мы осведомлены о ракетном пуске и проводим консультации с союзниками и партнёрами. Согласно нашим оценкам, это событие не представляло непосредственной угрозы персоналу или территории США, а также нашим союзникам», — говорится в сообщении командования.

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Ранее Life.ru сообщал, что КНДР утром 3 октября произвела новый ракетный пуск в сторону Японского моря. Южнокорейские военные первоначально охарактеризовали запущенный объект как неидентифицированный снаряд, не уточнив его тип, дальность полёта и район старта. Министерство обороны Японии допустило, что речь могла идти о баллистической ракете. По данным японской стороны, объект упал за пределами исключительной экономической зоны страны, после чего береговая охрана призвала моряков не приближаться к возможным обломкам.

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Антон Голыбин
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