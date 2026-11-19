Силы спецоперации Украины объявили о наборе военных водолазов для проведения разведывательных и диверсионных операций. В перечне задач прямо указаны проникновение на вражескую территорию под водой, обследование побережья, поиск мин и инженерных заграждений.

Согласно материалам рекрутингового подразделения, водолазы должны обеспечивать скрытное проникновение и выход групп спецназначения, готовить проходы через инженерные заграждения для высадки десанта и проводить разведку прибрежных участков. В обязанности также входят обслуживание водолазного снаряжения, организация погружений и оказание первой помощи при заболеваниях, связанных с подводными спусками.

К отбору допускаются кандидаты не старше 35 лет с полным средним образованием и без судимости. Им предстоит подтвердить физическую подготовку, сдав нормативы по бегу, кроссу и подтягиванию, а также пройти психологическое обследование.

В ССО заявили, что набирают как новых военнослужащих, так и действующих бойцов, готовых перевестись в подразделение. Предусмотрены контрактная служба и мобилизация. В опубликованном объявлении также указано денежное обеспечение до 150 тыс. гривен.

Ранее немецкая газета Welt заявила, что украинская армия столкнулась с острой нехваткой личного состава, а возможное снижение мобилизационного возраста может привести к серьёзным социальным и демографическим последствиям. В стране рассматривают возможность распространения мобилизации на более молодые возрастные группы. Однако призыв мужчин от 18 до 25 лет способен вызвать дополнительное напряжение в обществе.