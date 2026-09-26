Ссора с друзьями и срыв на незнакомке: Екатеринбуржец получил 14 лет за жуткое убийство

Жителя Екатеринбурга приговорили к 14 годам колонии за жестокое убийство незнакомой женщины. Перед нападением мужчина поссорился со знакомыми, после чего выместил агрессию на случайной прохожей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

«7 декабря 2024 года утром на ул. 40-летия Октября в Екатеринбурге Гиниятов встретил ранее незнакомую ему женщину. Из хулиганских побуждений он напал на неё, нанёс множественные удары по голове и телу, затем сел на женщину и стал душить её шарфом. От полученных травм потерпевшая впала в кому, а в феврале 2025 года скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

В ходе расследования обвиняемый объяснил свои действия вспышкой агрессии после конфликта с приятелями. Судебная экспертиза установила, что в момент нападения мужчина был вменяем.

Помимо 14 лет колонии строгого режима, суд назначил ему ограничение свободы сроком на полтора года. Также убийцу обязали пройти амбулаторное лечение у психиатра и выплатить 6 млн рублей компенсации морального вреда родственникам погибшей.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после избиения подростками 81-летней пенсионерки в Новосибирске. Инцидент произошёл в сентябре на улице в Калининском районе города. Сейчас следователи проводят первоначальные действия, собирают и закрепляют доказательства. Обстоятельства нападения устанавливаются.