В Камеруне стадо слонов напало на группу иностранных туристов, один из путешественников погиб. Подробности трагедии приводит британская газета The Guardian.

Шестеро путешественников в сопровождении местных проводников столкнулись примерно с 15 слонами на лесной тропе неподалёку от деревни Бакингили. Этим маршрутом животные обычно пользуются, чтобы добраться до озера. В группе находились четверо британцев, американец и гражданин Швейцарии.

Спасаясь от животных, туристы забирались на деревья. Один из британцев около двух часов провёл в укрытии внутри полого пня, слыша крики других участников похода.

Жертвой нападения стал сотрудник страховой компании Ален Тру, проживавший в Лондоне. Слон ранил мужчину бивнем, а одного из проводников отбросил в канаву прямо на пострадавшего. Поначалу швейцарец оставался в сознании, однако впоследствии скончался от полученных травм.

Для эвакуации тела привлекли сотрудников национального парка и военных. Пострадавшему американцу оказали медицинскую помощь, после чего выписали из больницы. В британском МИД подтвердили, что предложили помощь своим гражданам, получившим травмы в Камеруне.

Лесные слоны, обитающие в этой части Африки, находятся на грани исчезновения. По данным природоохранных организаций, на территории Камеруна осталось около шести тысяч таких животных.

Ранее Life.ru рассказывал о трагедии в Замбии, где слон затоптал туриста, не сумевшего убежать из-за больной ноги. Подробности гибели мужчины спустя несколько лет раскрыла его дочь.