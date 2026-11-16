45-летний пилот Военно-воздушных сил Перу Джино Бургос неожиданно привлёк внимание российской прессы после полёта с Папой Римским Львом XIV. На фотографии из кабины вертолёта Ми-17 журналисты заметили российский триколор на шлеме лётчика. Снимок появился в социальных сетях понтифика.

Шлем принадлежал 45-летнему командиру ВВС Перу Джино Бургосу. Военный служит в авиации 27 лет: за это время он участвовал в операциях против наркоторговцев и спасательных миссиях во время стихийных бедствий.

Папу Римского в Перу перевозил пилот с российским триколором на шлеме. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/pontifex

За это время он участвовал в операциях против наркоторговцев и спасательных миссиях во время стихийных бедствий. При этом неизвестно, почему перуанский военный носит шлем с российской символикой.

Вторым пилотом вертолёта был офицер ВВС Перу Хавьер Рохас. По данным перуанского государственного агентства Andina, его общий налёт составляет около 3800 часов. Оба авиатора также участвовали в обеспечении безопасности во время визита Папы Франциска в Перу в 2018 году.

Ранее Life.ru рассказывал о необычном путешествии Льва XIV на российском Ми-17 в Перу. Перуанские военные прозвали воздушное судно «папакоптером». Полёт над Андами продолжался 47 минут, после чего понтифик посетил местную церковь и провёл мессу под открытым небом, собравшую более 20 тысяч верующих.