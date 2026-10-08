Стала известна максимальная разовая выплата накопительной пенсии в 2027 году

Россияне в 2027 году смогут получить накопительную пенсию единовременно, если её размер не превышает почти 470 тыс. рублей. Такой порядок будет действовать по всей стране, сообщил ТАСС эксперт, экс-председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если ежемесячная выплата накопительной пенсии получается менее 10% от величины прожиточного минимума пенсионера, то назначается единовременная выплата всех пенсионных накоплений. В 2027 году, когда прожиточный минимум пенсионера будет равен 17 395 руб., эта сумма составит 469 665 руб.», — отметил Нилов.

Если к моменту получения накопительной пенсии на счёте окажется больше этой суммы, гражданину назначат ежемесячные выплаты. Их размер рассчитывают исходя из всей суммы накоплений и ожидаемого периода выплаты, который составляет 270 месяцев.

Право на накопительную пенсию по общему правилу возникает у женщин с 55 лет и у мужчин с 60 лет. При этом на пенсионном счёте должны находиться соответствующие средства. Речь идёт в том числе о накоплениях, которые формировались за счёт отчислений работодателей до 2014 года.

В 2026 году прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей. Поэтому предел для единовременного получения накоплений находится на уровне около 440 тыс. рублей. В следующем году он вырастет вслед за повышением прожиточного минимума.

Средства накопительной пенсии также можно направить в программу долгосрочных сбережений. Если гражданину ещё не назначили такую пенсию, накопленные деньги в предусмотренных законом случаях могут перейти наследникам.

Ранее сообщалось, что россиянам старше 50 лет рекомендуют заранее проверить сведения о трудовом стаже, которые содержатся в Социальном фонде России. Кандидат экономических наук Наталья Орлова предупреждала, что ошибки в трудовой книжке или индивидуальном лицевом счёте могут привести к тому, что отдельные периоды работы не учтут при назначении пенсии. Проверить информацию можно через «Госуслуги», СФР или МФЦ, сопоставив выписку с трудовой книжкой. Если в данных обнаружатся неточности, гражданин может обратиться в Соцфонд для их исправления и приложить подтверждающие документы. В отдельных случаях вопрос приходится решать через суд.