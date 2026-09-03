Стала известна причина смерти звезды фильмов «Оно» и «Один дома-2» Тима Карри
Звезда фильмов «Оно» и «Один дома-2» Тим Карри умер после борьбы с раком почки
Тим Карри. Обложка © ТАСС / Peter Kramer
Актёр Тим Карри, известный по роли клоуна Пеннивайза в экранизации романа Стивена Кинга «Оно», умер из-за тяжёлых заболеваний. Причиной смерти артиста стали рак почки и ишемическая болезнь сердца, сообщает Daily Mail.
С 2012 года артист передвигался на инвалидном кресле после перенесённого инсульта. После этого он практически не участвовал в публичных мероприятиях. Последний раз поклонники увидели Карри весной, когда его помощник ненадолго вывез актёра на прогулку. На опубликованных кадрах артист выглядел заметно ослабленным.
Карри получил мировую известность благодаря роли Пеннивайза в экранизации «Оно» 1990 года, а также запомнился зрителям по образу консьержа мистера Гектора в комедии «Один дома 2». После сообщения о смерти актёра Life.ru отдельно рассказывал о его главных ролях и творческом пути. Умер легендарный Тим Карри — Пеннивайз из «Оно» и консьерж из «Один дома 2».
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