Стала известна статья, по которой разыскивают главреда издательства «Чёрная сотня»
Главреда «Чёрной сотни» разыскивают за самовольное оставление воинской части
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Основателя издательства «Чёрная сотня» и сети книжных магазинов «Листва» Дмитрия Бастракова разыскивают по статье 337 УК РФ — о самовольном оставлении воинской части. Об этом сообщает Mash.
Осенью 2022 года Бастраков вместе с несколькими сотрудниками добровольно вступил в 123-й полк Народной милиции ДНР. В подразделении он занимался организацией военной связи и снабжением военнослужащих.
Издатель участвовал в помощи жителям Донбасса с 2014 года. После начала специальной военной операции он создал гуманитарный проект «Тыл-22», участники которого доставляли продукты жителям Мариуполя, медикаменты военным, а также печи, дрова и электрогенераторы.
Текущее местонахождение Бастракова неизвестно. При этом утром 21 октября он продолжал публиковать сообщения в собственном Telegram-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что основателя издательства «Чёрная сотня» и сети книжных магазинов «Листва» Дмитрия Бастракова объявили в федеральный розыск. Информация о нём появилась в базе МВД России, однако первоначально статья Уголовного кодекса, по которой разыскивают издателя, не уточнялась.