Стала известна статья, по которой разыскивают главреда издательства «Чёрная сотня»

Основателя издательства «Чёрная сотня» и сети книжных магазинов «Листва» Дмитрия Бастракова разыскивают по статье 337 УК РФ — о самовольном оставлении воинской части. Об этом сообщает Mash.

Осенью 2022 года Бастраков вместе с несколькими сотрудниками добровольно вступил в 123-й полк Народной милиции ДНР. В подразделении он занимался организацией военной связи и снабжением военнослужащих.

Издатель участвовал в помощи жителям Донбасса с 2014 года. После начала специальной военной операции он создал гуманитарный проект «Тыл-22», участники которого доставляли продукты жителям Мариуполя, медикаменты военным, а также печи, дрова и электрогенераторы.

Текущее местонахождение Бастракова неизвестно. При этом утром 21 октября он продолжал публиковать сообщения в собственном Telegram-канале.