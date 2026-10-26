Стали известны регионы с самой доступной арендой жилья в России

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа оказались самыми благоприятными регионами России для семей, снимающих жильё. В ХМАО арендовать двухкомнатную квартиру без ущерба для основных расходов могут 77,5% семей с двумя детьми, в ЯНАО — 77,4%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Третью строчку заняла Магаданская область, где съёмное жильё доступно 72,1% семей. В десятку также вошли Татарстан, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Чукотка, Белгородская и Калужская области. При этом речь идёт не о самых низких арендных ставках, а о соотношении доходов жителей, стоимости жилья и обязательных расходов.

В целом по России доля семей, способных снимать двухкомнатную квартиру, достигла 53,6%. Это максимум за последние восемь лет. По сравнению с 2025 годом показатель увеличился на 3,5 процентного пункта, а улучшение ситуации зафиксировано в 81 регионе.

Однако для комфортной аренды среднестатистической семье из четырёх человек теперь необходим доход около 131 тысячи рублей в месяц. С 2019 года эта сумма выросла более чем на 60%. Эксперты связывают улучшение доступности жилья с тем, что зарплаты растут быстрее арендных ставок.

Самая сложная ситуация сложилась на Северном Кавказе. Последние места рейтинга заняли Чечня и Ингушетия. В число регионов с низкой доступностью также вошли Кабардино-Балкария и Дагестан. В четырёх субъектах страны менее четверти семей могут одновременно оплачивать аренду и повседневные расходы.

Сильнее всего за год доступность съёмного жилья выросла в Магаданской области, сразу на 11,2 процентного пункта. Краснодарский край прибавил 9,9 пункта и поднялся на 18 позиций в рейтинге. При расчётах аналитики учитывали доходы двух работающих взрослых с двумя детьми, региональные прожиточные минимумы и стоимость аренды за январь — сентябрь 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал, что перед покупкой квартиры необходимо проверить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Как объяснил депутат Госдумы Никита Чаплин, документ позволяет узнать характеристики жилья, сведения о зарегистрированных правах и наличии обременений. Получить выписку можно через «Госуслуги», Росреестр или МФЦ.