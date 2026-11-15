Российским школам рекомендовали отправить учеников на зимние каникулы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го. Соответствующий график Минпросвещения направило в регионы, сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Таким образом, новогодний отдых продлится 11 дней. При соблюдении рекомендованного расписания занятия возобновятся в понедельник, 11 января.

При этом единого обязательного расписания для всех школ нет. Образовательные организации вправе составлять собственные календарные графики, учитывая региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия.

Ранее Life.ru писал, что российские школьники, которые учатся по четвертям, в 2026/27 учебном году проведут на каникулах на один день меньше, чем в предыдущем. Общая продолжительность отдыха для учащихся 2–11-х классов составит 126 дней вместо 127. Для первоклассников предусмотрена дополнительная неделя каникул с 15 по 21 февраля 2027 года.