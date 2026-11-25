Астрономическая зима в Северном полушарии Земли начнётся 21 декабря в 23:50 по московскому времени. На эту дату придутся самая длинная ночь и самый короткий день в году. Об этом рассказала астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман во время общения с РИА «Новости».

«Двадцать первого декабря в 23:50 мск — зимнее солнцестояние, начало астрономической зимы и самая длинная ночь в Северном полушарии Земли», — отметила специалист.

Зимнее солнцестояние наступает в момент, когда Солнце достигает наиболее южного положения относительно небесного экватора. В Северном полушарии в этот день светило поднимается на минимальную высоту над горизонтом, поэтому продолжительность светового дня становится самой маленькой за весь год.

После 21 декабря ситуация начнёт постепенно меняться: светлое время суток будет увеличиваться, а ночи — сокращаться. В первые дни прибавка будет практически незаметной, но со временем разница станет более ощутимой.

При этом речь идёт именно об астрономическом начале зимы. Метеорологическая зима в России начинается раньше. Её начало условно связывают с календарным переходом к трём зимним месяцам.

Ранее Life.ru писал, что метеорологическая зима началась в Москве во вторник, 24 ноября. Среднесуточная температура воздуха составила минус 0,8 градуса. В ближайшие семь-десять дней среднесуточная температура в столице также будет оставаться ниже нуля.