Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон разошлись во мнениях о будущем многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. Берлин выступает за масштабное сокращение расходов, тогда как Париж предупреждает о последствиях такой экономии. Об этом сообщает EUobserver.

Мерц настаивает, что расходы объединения необходимо уменьшить на несколько сотен миллиардов евро. По данным издания, группа стран во главе с Германией сочла недостаточным предложение председателя Европейского совета Антониу Кошты сократить бюджет на 204 миллиарда евро.

«Я всегда чётко обозначал свою позицию: сокращение должно составить несколько сотен миллиардов евро», — приводит EUobserver слова немецкого канцлера.

Макрон, напротив, выступил против дальнейшего урезания расходов. По его мнению, подобная экономия ослабит позиции Европы в конкуренции с другими мировыми экономиками, прежде всего Китаем. Слова Мерца вызвали у политика раздражение.

«Мы фактически обрекаем себя на отставание от Китая по объёму государственных инвестиций, и Франция не поддерживает никакие дополнительные сокращения», — заявил французский президент, досрочно покидая саммит.

Разногласия по бюджету стали одной из причин отсутствия договорённостей на встрече европейских лидеров в Брюсселе. Участники также не смогли согласовать предоставление Украине нового кредита на 45 миллиардов евро. Обсуждение обоих вопросов перенесли на декабрь.

Ранее издание Politico сообщало, что президент Франции Эмманюэль Макрон требует согласовать многолетний бюджет Евросоюза до выборов в его стране, вызывая недовольство европейских дипломатов. Он настаивает, чтобы финансовый план объединения на 2028–2034 годы приняли до конца декабря. Макрон считает продолжение обсуждений в 2027 году недопустимым с демократической точки зрения, поскольку весной во Франции пройдут президентские выборы.