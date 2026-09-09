Стало плохо во время разминки: школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области
В Городце 14-летний школьник умер на уроке физкультуры
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В Городце Нижегородской области 14-летний школьник умер после того, как потерял сознание на уроке физкультуры. По предварительным данным, подростку стало плохо во время разминки и лёгкого бега, сообщает Ni Mash.
Школьник внезапно потерял сознание. Медсестра начала проводить реанимационные мероприятия, а педагоги вызвали скорую помощь.
Бригада медиков прибыла примерно через семь минут. Спасти ребёнка не удалось.
В соцсетях ученики школы писали, что перед занятием некоторые дети якобы курили вейп. Связано ли это каким-либо образом со смертью подростка, неизвестно, официального подтверждения этой информации нет.
Причина смерти школьника также пока не установлена. Директор образовательного учреждения комментировать произошедшее не стала.
Ранее в одной из школ Владивостока прямо во время урока скончался восьмиклассник. Сообщалось, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.
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