Стало плохо во время разминки: школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области

В Городце Нижегородской области 14-летний школьник умер после того, как потерял сознание на уроке физкультуры. По предварительным данным, подростку стало плохо во время разминки и лёгкого бега, сообщает Ni Mash.

Школьник внезапно потерял сознание. Медсестра начала проводить реанимационные мероприятия, а педагоги вызвали скорую помощь.

Бригада медиков прибыла примерно через семь минут. Спасти ребёнка не удалось.

В соцсетях ученики школы писали, что перед занятием некоторые дети якобы курили вейп. Связано ли это каким-либо образом со смертью подростка, неизвестно, официального подтверждения этой информации нет.

Причина смерти школьника также пока не установлена. Директор образовательного учреждения комментировать произошедшее не стала.

Ранее в одной из школ Владивостока прямо во время урока скончался восьмиклассник. Сообщалось, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.