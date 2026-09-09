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Опубликовано 9 сентября, 07:11

Стало плохо во время разминки: школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области

В Городце 14-летний школьник умер на уроке физкультуры

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Городце Нижегородской области 14-летний школьник умер после того, как потерял сознание на уроке физкультуры. По предварительным данным, подростку стало плохо во время разминки и лёгкого бега, сообщает Ni Mash.

Школьник внезапно потерял сознание. Медсестра начала проводить реанимационные мероприятия, а педагоги вызвали скорую помощь.

Бригада медиков прибыла примерно через семь минут. Спасти ребёнка не удалось.

В соцсетях ученики школы писали, что перед занятием некоторые дети якобы курили вейп. Связано ли это каким-либо образом со смертью подростка, неизвестно, официального подтверждения этой информации нет.

Причина смерти школьника также пока не установлена. Директор образовательного учреждения комментировать произошедшее не стала.

Школьник умер после вдыхания паров газа в Свердловской области
Школьник умер после вдыхания паров газа в Свердловской области

Ранее в одной из школ Владивостока прямо во время урока скончался восьмиклассник. Сообщалось, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

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Никита Никонов
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