Крупнейший город Новой Зеландии Окленд столкнулся с необычно массовым роением пчёл. Тысячи насекомых облепляют припаркованные автомобили, дорожные знаки и другие городские объекты, вынуждая жителей обращаться за помощью к специалистам. Причиной происходящего могла стать аномально мягкая зима, сообщает The Guardian.

По данным Ассоциации пчеловодов Окленда, специалисты ежедневно получают от пяти до десяти обращений от жителей «Города парусов» с просьбами убрать пчелиные рои. Раньше таких вызовов обычно было менее пяти за день. Всего организация уже отработала не менее 100 обращений.

В октябре огромный рой на два часа облепил заднюю часть припаркованной машины в районе Биркенхед. В это время внутри автомобиля спала женщина. Месяцем ранее пчёлы оккупировали дорожный знак на оживлённой улице Куин-стрит, из-за чего пешеходам пришлось менять маршрут.

Специалисты объясняют происходящее естественным процессом размножения пчелиных семей. Когда колонии становится тесно в улье, часть насекомых покидает его и временно собирается в новом месте, пока пчёлы-разведчицы ищут подходящее жилище.

Президент местной ассоциации пчеловодов Кен Браун связывает необычную активность насекомых с тёплой погодой. По его словам, мягкая зима и ранняя весна позволили пчелиным семьям быстрее увеличиться в размерах и начать роение на несколько недель раньше обычного.

Согласно данным Earth Sciences New Zealand, зима 2026 года стала третьей самой тёплой за всю историю наблюдений в стране. Эксперты считают, что подобные погодные условия могли способствовать более раннему развитию пчелиных колоний.

При этом специалисты подчёркивают, что роящиеся пчёлы обычно менее агрессивны, чем насекомые, защищающие свой улей. Однако неконтролируемые рои могут переносить опасных паразитов, в том числе клеща варроа, представляющего угрозу для других пчелиных семей.