«Стань послушной девочкой»: Слесарь пытался сделать 11-летнюю подругу дочери любовницей

В Санкт-Петербурге 40-летнего слесаря-электрика обвинили в домогательствах к 11-летней подруге его дочери после ночного сообщения школьнице. Об этом SHOT рассказала мать ребёнка.

По словам женщины, её дочь несколько лет дружила с одноклассницей. Недавно девочка пришла к матери испуганной и показала сообщение от отца подруги: около двух часов ночи он прислал ей предложение интимного характера. Мужчина попросил несовершеннолетнюю стать «послушной девочкой» и за это пообещал «удовольствия».

Мать сразу обратилась в полицию. Заявление приняли, а мужчина во время допроса объяснил случившееся ошибкой: якобы сообщение предназначалось другому человеку. Позже, по словам женщины, он через свою дочь пытался убедить семью забрать заявление.

SHOT сообщает, что мужчина женат и работает слесарем в колледже. Он также состоит во взрослых чатах знакомств.

Ранее суд в Краснодарском крае приговорил 70-летнего мужчину к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над восьмилетней девочкой. Преступления происходили с июня по сентябрь 2023 года. Часть эпизодов произошла в бассейне и помещениях домовладения.