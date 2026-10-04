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Регион
Опубликовано 4 октября, 12:03

«Стань послушной девочкой»: Слесарь пытался сделать 11-летнюю подругу дочери любовницей

В Петербурге слесаря обвинили в домогательствах к 11-летней подруге дочери

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

В Санкт-Петербурге 40-летнего слесаря-электрика обвинили в домогательствах к 11-летней подруге его дочери после ночного сообщения школьнице. Об этом SHOT рассказала мать ребёнка.

По словам женщины, её дочь несколько лет дружила с одноклассницей. Недавно девочка пришла к матери испуганной и показала сообщение от отца подруги: около двух часов ночи он прислал ей предложение интимного характера. Мужчина попросил несовершеннолетнюю стать «послушной девочкой» и за это пообещал «удовольствия».

Мать сразу обратилась в полицию. Заявление приняли, а мужчина во время допроса объяснил случившееся ошибкой: якобы сообщение предназначалось другому человеку. Позже, по словам женщины, он через свою дочь пытался убедить семью забрать заявление.

SHOT сообщает, что мужчина женат и работает слесарем в колледже. Он также состоит во взрослых чатах знакомств.

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Татьяна Миссуми
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