«Станет генсеком — тогда и решит»: В НАТО отчитали Кубилюса за слова о России

Дипломаты НАТО выразили недовольство заявлением еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса о возможной реакции альянса на удары России по оружейным заводам в Европе. Об этом сообщило Politico.

Кубилюс заявил, что атака на предприятия оборонной промышленности европейских стран может стать основанием для задействования статьи 5 Североатлантического договора. Эта норма предусматривает принцип коллективной обороны.

Один из дипломатов НАТО, которого цитирует издание, заявил, что еврокомиссар не уполномочен делать подобные заявления. По его словам, определять обстоятельства, которые могут привести к применению статьи 5, может только руководство альянса.

«Вот когда Кубилюс станет генеральным секретарём НАТО, он, возможно, сможет определять, что вызывает, а что не вызывает применение статьи 5», — заявил собеседник Politico.

Таким образом, внутри альянса отдельно обозначили полномочия институтов ЕС и НАТО в вопросах, связанных с коллективной обороной.

Сам Кубилюс ранее связывал возможные удары по европейским оборонным предприятиям с положениями Североатлантического договора. Его высказывания стали предметом обсуждения среди представителей альянса.

Европейские страны в последние годы активно развивают собственную оборонную промышленность и увеличивают военные расходы. В сентябре Кубилюс также говорил о проблемах европейского ВПК. По его словам, оборонной промышленности ЕС не хватает производственных мощностей и некоторых видов сырья, а ряд совместных военных проектов столкнулся с трудностями.