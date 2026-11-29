Чемпион мира по футболу 2014 года, вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер допустил завершение профессиональной карьеры по окончании сезона-2026/27. Об этом 40-летний голкипер рассказал во время встречи с болельщиками, сообщает UOL.

«Я предполагаю, что летом для меня всё закончится. Сейчас я стараюсь наслаждаться оставшимся временем», — отметил он.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. За это время он 13 раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов. В составе национальной сборной голкипер завоевал золото чемпионата мира в 2014 году и бронзу в 2010-м.

Ранее Life.ru писал о травме Нойера в матче против «Майнца». У голкипера диагностировали частичный разрыв сухожилия правой стопы. Несмотря на потерю основного вратаря, мюнхенский клуб одержал победу со счётом 2:1.