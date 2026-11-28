Одна из старейших в мире фортепианных мануфактур Carl Sauter, основанная более 200 лет назад, оказалась на грани банкротства. Немецкое предприятие из города Шпайхинген подало соответствующее заявление из-за финансовых проблем, сообщает агентство DPA.

«Фортепианная мануфактура Carl Sauter из города Шпайхинген столкнулась с трудностями и подала заявление о банкротстве», — говорится в сообщении.

Компания выпускает пианино и рояли с 1819 года и сама называет себя старейшим действующим производителем таких инструментов в мире. По словам временного управляющего, к финансовому кризису привели существенно возросшие издержки и сохраняющийся низкий спрос на продукцию.

Несмотря на сложности, руководство рассчитывает сохранить предприятие. Директор мануфактуры Кристиан Хотт намерен использовать процедуру банкротства для перестройки бизнеса и рассчитывает оставить производство, продукцию и торговую марку. Заявление поступило в суд Ротвайля 20 ноября, пока речь идёт о предварительной процедуре несостоятельности.