Старейшая жительница Дании, 112-летняя Кирстен Швальбе, оказалась бывшей руководительницей местных подразделений нацистской партии. Её прошлое вскрылось после выхода биографии, посвящённой рекорду долголетия. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на расследование датских журналистов.

Швальбе вступила в Национал-социалистическую рабочую партию Дании (DNSAP) в 1941 году, во время немецкой оккупации страны. Первоначально считалось, что женщина была рядовой участницей организации, однако обнаруженные в национальных архивах документы свидетельствуют о более заметной роли.

С августа 1943-го по июль 1944 года Швальбе временно руководила местной партийной группой в городе Хольстебро и возглавляла её женское подразделение. Эти сведения установили журналисты датского издания Frihedsbrevet. При этом архивы не раскрывают, какие именно задачи она выполняла на руководящих должностях.

Сама долгожительница ранее подтверждала членство в DNSAP, однако утверждала, что вступила в партию по предложению мужа и политикой не интересовалась. По её словам, она не осознавала возможных последствий такого решения.

История вызвала споры в Дании. В октябре издательство Gyldendal выпустило биографию Швальбе, посвящённую её рекордному долголетию, но сведения о партийной деятельности в книгу не вошли. После новых разоблачений издательство 19 ноября приостановило продажи произведения.

Датский телеканал TV Midtvest также прекратил выпускать сюжеты о долгожительнице. Родственники Швальбе сообщили, что публикации тяжело отразились на её состоянии, и попросили журналистов оставить женщину в покое.