Румынские военные приняли участие в чествовании Иосифа Руса, который во время Второй мировой войны воевал на стороне нацистов. Церемония в честь его 111-летия прошла 28 октября в музейном центре города Герла. Кадрами делится городская администрация. Рус без стеснений надел на мероприятие гитлеровский «Железный крест».

В Румынии чествовали ветерана-нациста. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maria.lapadatu.54

В Румынии чествовали ветерана-нациста. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maria.lapadatu.54

Ветерана поздравил командир 4-й пехотной дивизии «Гемина» генерал-майор Богдан Чернат. Он поблагодарил нациста Руса «за службу» и назвал связь с ветеранами важной для нынешнего поколения военнослужащих. Русу вручили почётную эмблему румынской армии. Среди участников были представители местных властей, которые также передали ему поздравления и памятные дипломы.

Согласно биографии Руса, он служил в 95-м пехотном полку и участвовал в боях на стороне Германии. Никого в ходе церемонии не смутил гитлеровский крест на его груди. Такие «награды» выдавались военным стран-союзников фашистской Германии вплоть до 1945 года.

Рус мог получить крест во время оккупации Молдавии в период с 1941 по 1944 годы. Тогда румыны уничтожили более 300 тыс. мирных жителей. Сейчас Кишинёв тоже переписывает историю, называя нацистов «освободителями» и стыдливо умалчивая об их зверствах в годы войны, при этом очерняя роль СССР в освобождении земель от нацистов.

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