Старше 20 лет, но ещё в строю: Какие грузовики чаще покупали россияне в 2026 году

Каждый пятый подержанный грузовик, проданный в России за январь — август 2026 года, был выпущен в 2005 году или раньше. На такую технику пришлось 20,7% вторичного рынка, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Всего за восемь месяцев продали 160,2 тысяч новых и подержанных грузовых автомобилей — на 3,4% меньше, чем годом ранее. Рынок новой техники сократился на 15,2%, до 32,1 тысячу машин. Среди них лидировали грузовики 2026 года выпуска: их продали 11,9 тысяч, или 37,2%.

Ещё 33,6% новых грузовиков были произведены в 2025 году, а 29,3% — в 2024-м. Продажи подержанной техники практически не изменились и составили 128 тысяч машин. Помимо грузовиков старше 20 лет, заметную долю заняли автомобили 2011–2015 годов выпуска — 19,1%, а также техника 2020–2022 годов — 16,2%.

На грузовики 2023 года пришлось 12,6% вторичного рынка. Доля более свежих машин, выпущенных в 2024–2026 годах, не достигла 5%.

Ранее Life.ru писал, что доля отечественных легковых автомобилей на российском рынке может вырасти до 80%, но для этого потребуется развивать собственные технологии, инженерную базу и производство комплектующих. Главным ограничением остаётся зависимость от отдельных западных технологий, прежде всего в сфере микроэлектроники.