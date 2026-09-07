Старше Рима: под Алматы тяжёлая техника уничтожила часть древнего поселения

В Бутаковском ущелье под Алматы тяжёлая строительная техника серьёзно повредила археологический памятник Бутакты-2 — поселение раннего железного века возрастом около 2,8 тысячи лет. По предварительной оценке археологов, нижний ярус комплекса уничтожен, а значительная часть древних построек утрачена безвозвратно.

Бутакты-2 обнаружили в 2004 году. Комплекс состоял из 15 жилых построек, расположенных на нескольких уровнях склона. Здесь жили древние обитатели предгорий Заилийского Алатау, занимавшиеся скотоводством и ремёслами. Археологи находили на территории поселения следы хозяйственной деятельности, украшения, инструменты и другие предметы быта.

По словам ведущего научного сотрудника Института археологии имени Маргулана Александра Горячева, особенно сильно пострадал нижний ярус. Культурный слой в восточной части площадки практически полностью снят, а склон подрезан тяжёлой техникой на глубину до трёх-четырёх метров.

«Из комплекса в 15 жилых помещений целыми и невредимыми остались второй и третий ярус, это около 40%. Ещё примерно 40% так или иначе пострадали из-за строительных работ», — рассказал археолог Informburo.kz.

По данным других казахстанских СМИ, безвозвратно утрачены девять древних жилищ. Археологи подчёркивают, что особенно ценными были не отдельные находки, а сохранившаяся структура поселения: по расположению домов и хозяйственных построек учёные могли реконструировать технологии строительства и повседневную жизнь людей, населявших этот район тысячи лет назад.

Бутакты-2 находится под государственной охраной. Объект включён в список памятников истории и культуры местного значения Алматы, поэтому проведение строительных работ на его территории требует специальных согласований. Археологи заявляют, что о выдаче таких разрешений им неизвестно.

Исполнительный директор фонда «Охотники за петроглифами» Ольга Гумирова назвала произошедшее серьёзной потерей для изучения древней истории региона. По её словам, разрушенные конструкции уже невозможно восстановить в первоначальном виде.

Специалисты предлагают теперь провести аварийно-спасательные исследования на сохранившейся части памятника и изучить перемещённый строительной техникой грунт, чтобы попытаться спасти оставшиеся археологические материалы. Редакция Informburo.kz направила запрос властям Алматы о произошедшем.

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