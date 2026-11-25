Американские биологи обнаружили в верховьях реки Миссури в штате Монтана рыб, появившихся на свет ещё в конце XIX века, задолго до крушения «Титаника». Речь идёт о пресноводных обитателях вида Cycleptus elongatus из семейства чукучановых. Возраст самой старой изученной особи составил 131 год, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Communications Biology.

Ранее считалось, что эти рыбы способны прожить около 40–60 лет. Однако в ходе исследования, проводившегося с 2023 по 2026 год, специалисты собрали образцы почти 50 особей и выяснили, что многие из них преодолели столетний рубеж.

Возраст рыб определяли по отолитам — небольшим минеральным образованиям во внутреннем ухе. На протяжении жизни в них формируются новые слои, которые можно подсчитать подобно годовым кольцам деревьев.

Чтобы подтвердить неожиданные результаты, учёные прибегли к радиоуглеродному анализу. Атмосферные испытания ядерного оружия в середине XX века оставили характерный изотопный след в тканях живых организмов. Он позволил специалистам проверить точность определения возраста рыб.

Однако удивительное долголетие оказалось одновременно и поводом для беспокойства. Исследование показало, что от 64 до 76% изученных особей появились на свет ещё до завершения строительства крупных плотин в бассейне Миссури в середине прошлого столетия. Молодые рыбы встречаются крайне редко.

Биологи предполагают, что изменение естественных условий обитания нарушило воспроизводство популяции. Таким образом, исключительная продолжительность жизни рыб может десятилетиями маскировать постепенное исчезновение вида.

Между тем 13 ноября американские биологи выловили редчайшего налима золотистого цвета в озере Онтарио. Причиной необычной окраски стала генетическая особенность — ксантохромия, которая встречается реже альбинизма. При этом сама популяция налимов в водоёме остаётся крайне малочисленной. Обнаруженная рыба оказалась сильно истощена, поэтому её передали специалистам Корнеллского университета. Исследователи надеются, что обследование поможет выяснить причины сокращения численности этих пресноводных обитателей и разработать меры по их сохранению.