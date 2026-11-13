Редчайшего налима ярко-жёлтого цвета выловили американские биологи в озере Онтарио, в штате Нью-Йорк. Необычная рыба попалась специалистам во время планового обследования гавани Освего. Причиной её окраски стала редкая генетическая мутация, сообщила Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США.

Учёные проверяли водоём на наличие инвазивных видов, когда обнаружили налима, совершенно не похожего на своих сородичей. Обычно эти рыбы имеют серо-коричневую или зеленовато-бурую окраску, однако пойманный экземпляр оказался насыщенного жёлто-оранжевого цвета.

Как объяснили биологи, необычный оттенок связан с ксантохромией — генетической особенностью, при которой нарушается нормальная пигментация. В дикой природе подобная аномалия встречается значительно реже альбинизма и меланизма.

Сама поимка налима в гавани Освего тоже стала событием для исследователей. Эти рыбы предпочитают глубокие холодные воды, а их популяция в озере Онтарио остаётся крайне малочисленной. За всё время научных обследований гавани специалисты впервые задокументировали присутствие здесь налима, хотя ранее о подобных уловах сообщали местные рыбаки.

Однако состояние необычного экземпляра вызвало у учёных опасения. Рыба оказалась сильно истощена и выглядела нездоровой. Специалисты Геологической службы США решили передать её в ветеринарный колледж Корнеллского университета для подробного обследования.

Исследователи рассчитывают, что изучение налима поможет получить новые сведения о состоянии популяции этого вида в бассейне Великих озёр. Причины её низкой численности пока остаются не до конца понятными, а результаты анализа могут пригодиться при разработке природоохранных мер.

Ранее Life.ru рассказывал о других необычных находках ихтиологов на Камчатке. Во время путины-2026 специалисты обнаружили непривычно большое количество мелкой горбуши, отдельные особи которой весили менее килограмма. Кроме того, в водах Хабаровского и Камчатского краёв впервые за историю наблюдений зафиксировали вылов голубого тунца. Учёные предполагают, что изменения размеров и распространения рыб могут быть связаны с перестройкой кормовой базы и условий обитания.

Ещё одной темой исследований стало распространение чужеродных морских обитателей в российских водах. В беседе с Life.ru климатолог Алексей Карнаухов предупредил, что в ближайшее десятилетие в Чёрном и Азовском морях может стать больше экзотических рыб, моллюсков и ракообразных. По его словам, этому способствуют потепление воды и морские перевозки, благодаря которым организмы попадают в новые экосистемы.