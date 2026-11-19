Более 200 тысяч тихоокеанских моржей ежегодно собираются на побережье Аляски из-за сокращения арктического морского льда. Животные лишаются привычных мест отдыха и вынуждены выходить на сушу огромными группами, где им угрожают давки и гибель детёнышей. Чтобы защитить морских гигантов, природоохранная организация The Conservation Fund создала специальную охраняемую территорию, сообщает CNN.

Массовые скопления наблюдаются каждую осень возле посёлка Пойнт-Лей на побережье Чукотского моря. Впервые тысячи самок с детёнышами начали выходить на местные острова в 2007 году, но постепенно количество животных выросло до сотен тысяч. Сейчас здесь находится крупнейшее лежбище тихоокеанских моржей в Северной Америке.

Как объяснил биолог Геологической службы США Энтони Фишбах, численность тихоокеанских моржей в последние годы оставалась относительно стабильной, однако исчезновение привычного ледового покрова стало для них новой угрозой. Зимой эти млекопитающие обитают на паковых льдах Берингова моря. Самки с детёнышами летом перемещаются к мелководьям Чукотского моря, где кормятся и отдыхают на льдинах. Однако теперь к концу лета лёд нередко отступает настолько далеко на север, что оказывается над слишком глубокими участками океана.

В результате моржи вынуждены искать убежище на берегу. Но такое соседство тысяч крупных животных опасно: даже небольшой шум может вызвать панику. Испуганные моржи устремляются к воде и давят более слабых особей. По словам представителей природоохранного фонда, во время подобных давок могут погибать сотни, а иногда и тысячи детёнышей. Спровоцировать панику способны низко летящие самолёты, проходящие суда и туристы.

Чтобы снизить эти риски, The Conservation Fund заключил соглашение об охране 47 473 акров земли — около 19,2 тысячи гектаров. Территория включает прибрежные острова и прилегающие участки. Договорённость с принадлежащей коренным жителям Аляски компанией Cully Corporation ограничит промышленную застройку и другие виды деятельности, способные потревожить животных. При этом местное население сохранит возможность традиционного природопользования.

Однако учёные предупреждают, что даже создание охраняемых участков не сможет полностью заменить моржам исчезающий лёд. Морской биолог Американского университета Челси Кох отметила, что суша не обеспечивает животным тех же условий, которые они имели рядом с местами кормления.

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