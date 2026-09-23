Старшеклассница выпала из окна третьего этажа школы в Улан-Удэ

Ученица 11-го класса выпала из окна третьего этажа школы в Улан-Удэ. Девочку госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Инцидент произошёл 23 сентября около полудня по местному времени в одном из образовательных учреждений Октябрьского района города. Подростку сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным местных телеграм-каналов, после падения школьница оказалась на балконе второго этажа, но информацию официально ещё не подтвердили. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются. Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ организовала проверку. Надзорное ведомство намерено дать оценку тому, как администрация школы соблюдала требования законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Ранее Life.ru писал о другом происшествии в Улан-Удэ, где трёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры на четвёртом этаже. Тогда мальчика также доставили в больницу, а полиция начала проверку.