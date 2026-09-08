В ХМАО полуторагодовалый ребёнок выпал из окна девятого этажа

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре полуторагодовалый ребёнок выпал из окна девятого этажа. Данную информацию передал телеканал «Мегаполис» в телеграм-канале.

Инцидент произошёл в Мегионе. Точная причина падения пока не установлена. В социальных сетях очевидцы утверждали, что ребёнка могли оставить одного на балконе, однако официального подтверждения этой информации нет. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи осторожно уложили малыша на носилки и госпитализировали.

По факту случившегося Лангепасский межрайонный следственный отдел СК РФ по ХМАО — Югре проводит процессуальную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Уфе двухлетний мальчик едва не выпал из окна, пока находившийся с ним взрослый спал. Инцидент произошёл в пятиэтажном доме на улице Адмирала Ушакова. Ребёнок забрался на подоконник квартиры на втором этаже и в любой момент мог распахнуть окно. С улицы за происходящим наблюдали мать и бабушка малыша. Попасть внутрь они не могли, дверь была заперта изнутри. На место вызвали спасателей.