В Сети появились кадры запуска крылатого боеприпаса «Дань-Т» с мобильной наземной установки. Ролик опубликовал в своём канале на платформе «Макс» сообщество «Повёрнутые на войне». Ранее наземную версию изделия уже демонстрировали на военной выставке, однако сам старт публично не показывали.

«Дань-Т» впервые показали в наземном пуске / Видео © MAX / «Повёрнутые на войне»

На видео видно, как ракета покидает пусковую установку с помощью стартового ускорителя. Он работает несколько секунд, после чего отделяется, а дальнейший полёт обеспечивает собственный турбореактивный двигатель боеприпаса.

Наземный вариант «Дань-Т» представили во время стратегического командно-штабного учения «Центр-2026». Образец находился среди экспонатов выставки вооружения и военной техники на полигоне Чебаркульский в Челябинской области.

Ранее на этой неделе также появились кадры применения двух боеприпасов «Дань-Т» с ударного вертолёта Ми-28НМ. В отличие от наземной версии, авиационный вариант не нуждается в стартовом ускорителе: после отделения от вертолёта он самостоятельно продолжает движение к цели.

По описанию опубликованного ролика, боеприпас способен развивать высокую скорость и лететь на предельно малых высотах. Наземный и авиационный способы запуска демонстрируют возможность применения «Дань-Т» с разных платформ.