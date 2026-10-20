Старые обиды позади? Фигуристка Муравьёва неожиданно вернулась в академию Плющенко
Фигуристка Муравьёва вернулась в «Ангелы Плющенко» после смены тренеров
Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин
Российская фигуристка Софья Муравьёва вернулась в академию «Ангелы Плющенко», которую покинула весной 2025 года после конфликта с тренерским штабом. 20-летняя спортсменка уже провела первую тренировку под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Муравьёва возвращается тренироваться под руководство Евгения Плющенко. Фигуристка провела первую тренировку в академии «Ангелы Плющенко», — рассказал собеседник агентства.
Для серебряного призёра чемпионата России 2024 года это возвращение к наставнику, с которым она работала несколько лет. В апреле 2025 года Муравьёва покинула академию Плющенко на фоне разногласий с тренерским штабом и перешла к Алексею Мишину в Санкт-Петербург.
Однако сотрудничество с Мишиным тоже оказалось недолгим. В мае 2026 года тренер объявил о прекращении работы с фигуристкой, объяснив решение несовпадением профессиональных планов с её жизненной позицией.
После этого будущее Муравьёвой оставалось неопределённым. Появлялись сообщения о возможной смене спортивного гражданства, но фигуристка продолжила выступать на российских соревнованиях. На первом этапе Гран-при России в Казани, который прошёл 17–18 октября, она вышла на лёд без официального тренера.
Примечательно, что на турнире в Казани за прокатом Муравьёвой наблюдал сам Плющенко. Фигуристка тогда призналась, что ей было приятно внимание бывшего наставника, хотя никаких ожиданий относительно дальнейшего сотрудничества она не строила.
Ранее Life.ru рассказывал, что Софья Муравьёва расплакалась после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани. Во время выступления спортсменка допустила падение на тройном флипе и получила 63,21 балла. После проката она не смогла сдержать эмоций.