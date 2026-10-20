Старые обиды позади? Фигуристка Муравьёва неожиданно вернулась в академию Плющенко

Российская фигуристка Софья Муравьёва вернулась в академию «Ангелы Плющенко», которую покинула весной 2025 года после конфликта с тренерским штабом. 20-летняя спортсменка уже провела первую тренировку под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Муравьёва возвращается тренироваться под руководство Евгения Плющенко. Фигуристка провела первую тренировку в академии «Ангелы Плющенко», — рассказал собеседник агентства.

Для серебряного призёра чемпионата России 2024 года это возвращение к наставнику, с которым она работала несколько лет. В апреле 2025 года Муравьёва покинула академию Плющенко на фоне разногласий с тренерским штабом и перешла к Алексею Мишину в Санкт-Петербург.

Однако сотрудничество с Мишиным тоже оказалось недолгим. В мае 2026 года тренер объявил о прекращении работы с фигуристкой, объяснив решение несовпадением профессиональных планов с её жизненной позицией.

После этого будущее Муравьёвой оставалось неопределённым. Появлялись сообщения о возможной смене спортивного гражданства, но фигуристка продолжила выступать на российских соревнованиях. На первом этапе Гран-при России в Казани, который прошёл 17–18 октября, она вышла на лёд без официального тренера.

Примечательно, что на турнире в Казани за прокатом Муравьёвой наблюдал сам Плющенко. Фигуристка тогда призналась, что ей было приятно внимание бывшего наставника, хотя никаких ожиданий относительно дальнейшего сотрудничества она не строила.