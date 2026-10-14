«Старый хлам» вместо защиты: Почему британские ракеты бессильны против «Кинжалов»

Передача Киеву британских ракет LMM не укрепит украинскую ПВО. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Абзацем» назвал поставку пиар-акцией, а не реальной помощью.

По его словам, ракета универсальна: её можно применять с земли, вертолётов и самолётов. Но на Украине авиации не хватает, поэтому использовать LMM с воздуха практически невозможно.

Кроме того, для полноценного развёртывания таких систем нужны технические платформы. Их на Украине нет. Качество самих ракет эксперт также ставит под сомнение: они старые. По боевым характеристикам LMM заметно уступают российским управляемым и неуправляемым снарядам «Вихрь» и «Атака». Это ограничивает их применение в реальных условиях.

«Реальной помощи Украине они не окажут», — приводит издание слова Литовкина. С их помощью не получится перехватить ни «Герани», ни гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы», ни баллистические «Искандеры».

Эксперт добавил: показать, как Лондон эффективно помогает, и написать об этом в прессе — одно. Но практической пользы от таких поставок нет.

Ранее сообщалось, что Британия ускорит поставки Украине ракет LMM. Как заявила канцелярия премьер-министра Соединённого Королевства Энди Бёрнема, речь идёт о лёгких многоцелевых ракетах, которые британская сторона считает эффективным средством борьбы с реактивными беспилотниками.