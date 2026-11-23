Номер телефона, которым человек пользуется много лет, может стать настоящим источником личной информации для мошенников. За это время он успевает засветиться в десятках сервисов и баз данных, позволяя аферистам узнать даже старые адреса доставки и названия банков. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов.

По словам депутата, за годы использования телефон превращается практически в универсальный цифровой ключ. Его привязывают к банковским приложениям, «Госуслугам», электронной почте, маркетплейсам и социальным сетям. При этом некоторые аккаунты владелец давно забыл, а информация о нём продолжает храниться в различных базах.

«Чем дольше используется номер, тем выше вероятность, что он когда-то указывался в объявлениях, анкетах, интернет-магазинах или попадал в утечки данных», — пояснил Чернышов.

В результате злоумышленники могут заранее собрать сведения о потенциальной жертве, включая её имя, прежний адрес, банк и используемые сервисы. Такие подробности делают мошеннические звонки гораздо убедительнее: собеседник может представиться сотрудником знакомой организации и использовать реальные данные человека, чтобы вызвать доверие.

Чтобы снизить риски, парламентарий посоветовал периодически проводить ревизию своих аккаунтов. Прежде всего стоит вспомнить, к каким платформам привязан номер, удалить его из давно заброшенных сервисов и проверить способы восстановления доступа к важным учётным записям. Там, где это возможно, лучше подключить дополнительную защиту и не полагаться исключительно на СМС.

Особое внимание Чернышов рекомендовал обращать на неожиданные сообщения с кодами подтверждения. Если человек не пытался войти в аккаунт или восстановить пароль, подобное уведомление может означать, что кто-то уже ввёл его телефон на странице авторизации. Сообщать полученный код нельзя никому, даже если следом позвонит якобы сотрудник банка или оператора связи.

Не менее важно заранее отвязать номер от всех значимых сервисов при отказе от него. Иначе после передачи телефона другому абоненту прежняя комбинация цифр может остаться способом восстановления доступа к чужим аккаунтам. При этом менять давно используемый номер только из-за его возраста депутат не призывал — достаточно внимательнее относиться к его защите.

Ранее Life.ru рассказывал о новой схеме мошенников, рассылающих сообщения о взломе сервиса «Мои Документы». Аферисты сообщают о якобы постороннем входе в личный кабинет и предлагают связаться с поддельной службой поддержки. После звонка они пытаются получить конфиденциальную информацию под предлогом защиты учётной записи.