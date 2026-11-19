Мошенники начали рассылать россиянам СМС от имени сервиса «Мои Документы», сообщая о якобы постороннем входе в личный кабинет. Аферисты рассчитывают напугать человека и заставить его самостоятельно выйти на связь. О новой схеме предупредили в Управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

В сообщении утверждается, что к учётной записи привязали новое устройство, с которого уже успешно выполнен вход. Для связи с якобы службой поддержки получателю предлагают воспользоваться указанным номером.

Если человек перезвонит или начнёт переписку, злоумышленники могут попытаться выманить у него конфиденциальную информацию, пароли и коды подтверждения. Всё это происходит под предлогом защиты личного кабинета от постороннего доступа.

В МВД призвали не отвечать на подобные уведомления и не связываться с отправителями. Проверять состояние своих учётных записей следует исключительно через официальные сайты и приложения соответствующих сервисов.

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники начали рассылать сообщения от имени управляющих компаний и коммунальных служб. Под предлогом срочной передачи показаний счётчиков они направляют жильцов в поддельные Telegram-боты, где собирают паспортные данные, СНИЛС и другую личную информацию. После этого в дело вступают лжесотрудники Роскомнадзора, которые пугают утечкой сведений и предлагают перевести деньги на «безопасный счёт». Ещё одну схему выявили при рассылке сообщений от имени поликлиник. Аферисты используют взломанные аккаунты в мессенджерах и предлагают гражданам подтвердить прикрепление к медучреждению через фишинговый сайт.