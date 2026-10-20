Стас Михайлов назвал венчание основой крепкого брака

Официальная регистрация отношений необходима, однако настоящую силу браку придают любовь и венчание. Таким мнением поделился народный артист России Стас Михайлов. В беседе с РИА «Новости» певец объяснил, почему одного штампа в паспорте недостаточно для создания крепкой семьи.

По словам артиста, заключение брака — принятое в обществе правило, но для него самого гораздо важнее духовная связь между супругами. Михайлов убеждён, что именно венчание придаёт семейному союзу особый смысл и основу.

«Для меня понимание «брак» — это всё-таки союз двух сердец и венчание, тогда он имеет силу и основу. Тогда этот союз, как мне кажется, будет благословлён небом и Богом — это важнее всего», — пояснил исполнитель.

При этом главным условием счастливой семейной жизни певец считает искренние чувства. Он уверен, что никакие формальности не смогут удержать людей вместе, если любовь между ними исчезла. По его мнению, отношения без неё превращаются лишь в искусственную попытку сохранить союз, у которого больше нет прочной основы.

Однако даже сильных чувств, считает Михайлов, недостаточно, если супруги не готовы отвечать друг за друга. Артист напомнил, что со временем страсть неизбежно угасает, а на первый план выходит ответственность.

«Иногда что-то хочется делать, иногда — нет, но в браке ты, в первую очередь, отдаёшь, а не берёшь», — заключил певец.

Ранее Life.ru рассказывал, как Стас Михайлов признался в сложностях семейной жизни. Артист отмечал, что у него и супруги Инны непростые характеры и в быту между ними возникают разногласия. При этом главной опорой длительных отношений он называл доверие, а не страсть.