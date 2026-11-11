Российская делегация не проводила встреч с представителями европейских стран в Абу-Даби, где проходят переговоры России, США и Украины. Об этом заявил журналистам глава российской переговорной группы Владимир Мединский, добавив, что Москве непонятен статус прибывших в ОАЭ европейских чиновников.

«Нет, мы с ними не общались. Мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся», — сказал помощник президента РФ, отвечая на вопрос о возможных контактах с европейцами.

Заявление прозвучало 11 ноября по итогам трёхсторонних консультаций. Основными участниками переговоров выступают Россия, США и Украина. Представители европейских государств в состав российско-американо-украинского переговорного формата не входят.

При этом в Абу-Даби прибыли советники по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии. Накануне они провели отдельные консультации с украинской и американской делегациями. Российская сторона участия в этих встречах не принимала.

Напомним, представители ЕС, Великобритании, Франции, Германии и Италии провели в Абу-Даби отдельную встречу с делегациями Украины, США и НАТО. Участники обсудили будущие гарантии безопасности для Киева и роль европейских институтов в урегулировании конфликта. Консультации состоялись отдельно от основного трёхстороннего раунда.