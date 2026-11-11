17-летнюю студентку из Омской области могли заманить на встречу через бот знакомств с поддельной анкетой от имени молодого человека. Вместо предполагаемого ухажёра к ней пришли две знакомые, и одна из них напала на неё с ножом. По информации «Базы», 19-летняя девушка зарегистрировалась в сервисе «Дайвинчик»* под именем своего бывшего парня и завязала переписку с жертвой.

Спустя некоторое время собеседнице предложили встретиться на мосту возле зоопарка в посёлке Большеречье. Однако на месте студентку ждали обвиняемая и её подруга. Встреча закончилась нападением.

Под Омском студентку заманили на свидание через «Дайвинчик»* и ранили ножом. Видео © Telegram / СУ СК России по Омской области

Следствие считает, 19-летняя девушка заранее принесла из дома кухонный нож и нанесла знакомой множественные ранения. Её приятельница снимала происходящее на телефон. По одной из версий, пострадавшую также пытались сбросить с моста.

Крики девушки услышали прохожие, которые вызвали полицию. Нападавшая скрылась, но вскоре её задержали. Пострадавшую доставили в больницу Омска. Она находится в реанимации в тяжёлом состоянии, однако, по данным регионального Минздрава, непосредственной угрозы жизни нет.

Следствие установило, что обвиняемая и потерпевшая учились в одном техникуме, а между ними существовали неприязненные отношения. Точные причины конфликта выясняются.

Девушке предъявили обвинение в покушении на убийство. Суд заключил её под стражу до 9 января 2027 года. Расследование находится на контроле прокуратуры, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах случившегося.

Ранее Life.ru сообщал, что обвиняемую в нападении на 17-летнюю студентку в Омской области отправили под стражу. Суд избрал 19-летней девушке меру пресечения до 9 января 2027 года. Пострадавшую доставили в Омск санитарной авиацией, а прокуратура начала проверку профилактической работы в техникуме, где учились участницы конфликта.

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