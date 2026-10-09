Стая гиен преследовала британских солдат на учениях в Кении

Стая гиен преследовала британских солдат во время патрулирования на учениях в Кении. Об этом сообщает радиостанция LBC со ссылкой на британскую армию.

Инцидент произошёл во время учений Haraka Storm в районе Лайкипиа и у подножия горы Кения. В манёврах участвуют военнослужащие 1-го батальона полка герцога Ланкастерского.

По словам младшего капрала Коннора Брэди, его подразделение находилось на патрулировании, когда военные заметили, что за ними следует стая гиен.

«Когда слышишь, как за тобой идут гиены, сначала немного напрягаешься, но потом светишь на них белым светом и начинаешь шуметь — и они отступают», — рассказал военнослужащий.

Ранее не менее 20 слонов погибли на юге Кении в районе национального парка Амбосели. Большинство погибших — самки и молодые самцы. У всех были схожие симптомы: слабость, частичный паралич задних ног, потеря способности вставать и затруднённое дыхание. Животные могли мучиться до трёх дней, прежде чем умереть. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.