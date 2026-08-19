Число погибших при загадочных обстоятельствах слонов в Кении достигло 20

Не менее 20 слонов уже погибли на юге Кении в районе национального парка Амбосели. Причина пока неизвестна, сообщает AFP.

Большинство погибших — самки и молодые самцы. У всех были схожие симптомы: слабость, частичный паралич задних ног, потеря способности вставать и затруднённое дыхание. Животные могли мучиться до трёх дней, прежде чем умереть. Последней жертвой стал 11-летний самец по кличке Чингисхан — его нашли в заповеднике, он не мог подняться и умер 18 августа.

Первые случаи гибели зафиксировали в конце июня. Ветеринары и учёные проводят вскрытия и собирают образцы. Предварительные исследования показали высокую концентрацию цианида в останках, и власти склоняются к версии об отравлении. Однако местные фермеры и экологи сомневаются: почему не пострадали гиены, грифы и другие животные, которые питались тушами? Домашний скот в районе тоже не гибнет.

По мнению некоторых специалистов, это может быть неизвестное заболевание, поражающее только слонов. Экологи опасаются, что число погибших может быть больше, а болезнь могла затронуть и слонов в соседней Танзании, так как они свободно пересекают границу.