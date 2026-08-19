Эбола унесла почти 2400 жизней в ДР Конго, число заражённых превысило пять тысяч

Число подтверждённых случаев заражения Эболой в Демократической Республике Конго достигло 5021. С начала нынешней вспышки умерли 2378 человек, следует из последних данных органов здравоохранения страны. Летальность составляет около 47,4%.

Нынешняя вспышка уже стала второй крупнейшей эпидемией Эболы за всю историю наблюдений. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 18 августа признал, что распространение инфекции пока «далеко от контроля».

Заболевание выявлено уже в шести провинциях и 55 медицинских зонах ДР Конго. В середине августа вирус впервые подтвердили в провинции Нижнее Уэле, из-за чего география вспышки расширилась ещё дальше от её первоначального эпицентра в Итури.

Вспышку, вызванную вирусом Бундибуджио, власти ДР Конго объявили 15 мая. Для этого вида Эболы пока нет одобренной вакцины или специфического лечения, однако ВОЗ сообщила, что две разработанные специально против него вакцины уже проходят испытания на людях.

Вирус проник и в соседнюю Уганду. Там последний подтверждённый случай зарегистрировали 21 июня, а 16 июля после выписки последнего пациента начался обязательный 42-дневный период наблюдения. По данным ВОЗ, новых цепочек передачи инфекции в стране сейчас не выявлено.

ВОЗ сохраняет за вспышкой статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. Организация предупреждает, что риск дальнейшего распространения инфекции внутри ДР Конго и за её пределами остаётся высоким.

Ранее Life.ru сообщал, что число подтверждённых случаев Эболы в ДР Конго превысило 2,3 тысячи. Тогда количество погибших составляло 930 человек — менее чем за месяц показатель вырос более чем в два с половиной раза.