Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» предложил включить игровую платформу Steam в белые списки интернет-ресурсов. По его мнению, такой шаг позволит развеять опасения российских пользователей по поводу возможной блокировки сервиса.

«Опасения людей можно понять, бывает по-всякому. Поэтому мы <...> во фракции предлагаем в каком-то обозримом будущем включить эту платформу в белые списки, чтобы делом доказать, что к ней нет вопросов», — заявил Даванков на заседании Госдумы.

Парламентарий выступает против ограничения доступа к Steam. Он напомнил, что миллионы россиян годами собирали на платформе библиотеки игр, потратив на них значительные суммы. По мнению депутата, блокировка сервиса могла бы лишить пользователей доступа к приобретённому цифровому контенту.