Steigan назвал Европу «бумажным тигром» после слов Трампа о Зеленском

Европейские союзники Украины не способны предложить Киеву действенную альтернативу американской поддержке после резкой критики Владимира Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразило норвежское издание Steigan.

Авторы публикации считают, что заявления европейских лидеров в поддержку Зеленского не подкреплены достаточными самостоятельными возможностями для продолжения нынешнего курса без Вашингтона.

«У европейских «ястребов» и милитаристов нет никакой реальной альтернативы, которую они могли бы предложить Украине», — говорится в материале.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп прямо призвал Украину сменить Владимира Зеленского на лидера, способного заключить мирное соглашение. Американский президент заявил, что Киев уже неоднократно имел возможность договориться об урегулировании конфликта. Позднее Трамп отдельно высказался за проведение президентских выборов на Украине.