«Стильно. Как и сама Светлана»: На могиле Светличной появился памятник

На могиле актрисы Светланы Светличной появился памятник. Об этом сообщил журналист Денис Сорокин в социальной сети. По его словам, надгробие получилось красивым и достойно отражает образ артистки, которую зрители запомнили не только благодаря ее таланту, но и особой элегантности.

«У Светланы Светличной не так давно появился памятник — очень красивый! Родные — молодцы!» — написал он.

Фотографии памятника вызвали отклик у пользователей. Многие отметили, что оформление выглядит сдержанно, аккуратно и со вкусом. В комментариях поклонники актрисы вспомнили ее яркие роли, выразительную внешность и неповторимую манеру поведения на экране.

«Стильно. Как и сама Светлана», — отметила одна из них.

Напомним, Светличная ушла из жизни в ноябре 2024 года. Ей было 84 года. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне онкологического заболевания. Новость о ее кончине стала большой потерей для отечественного кинематографа и поклонников советского кино.

Актриса получила широкую известность благодаря ролям в фильмах «Стряпуха», «Бриллиантовая рука», «Им покоряется небо», «Герой нашего времени» и «Место встречи изменить нельзя». Особенно зрителям запомнился её образ Анны Сергеевны в комедии «Бриллиантовая рука». Эта роль принесла Светличной всенародную любовь.