На могиле Ивана Краско спустя год так и не появился памятник

Спустя год после смерти народного артиста России Ивана Краско на его могиле в Комарово так и не установили памятник. Об этом рассказала Дарья Пашкова, которая помогала актёру в последние годы его жизни и приехала почтить его память в первую годовщину смерти.

«Очень нужен памятник, а дело, к сожалению, не сдвигается», — призналась Пашкова «СтарХит». При этом она подчеркнула, что не хочет никого обвинять или призывать родных артиста к действиям.

Пашкову расстроило и то, что 9 августа на кладбище оказалось мало людей, которые были близки с Краско при жизни. По её словам, она ожидала увидеть больше тех, кто знал и любил артиста.

Сама могила Краско не выглядит заброшенной. На ней появились цветы и венки, в том числе от учеников актёра и телеведущего Андрея Малахова. Однако полноценного надгробия на месте захоронения пока нет.

Иван Краско умер 9 августа 2025 года в возрасте 94 лет после тяжёлой продолжительной болезни. Его похоронили на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом рядом с сыном — актёром Андреем Краско, который скончался в 2006 году.

Life.ru подробно рассказывал о похоронах Ивана Краско в Комарово. Артиста проводили в последний путь 13 августа 2025 года после церемонии прощания в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской.