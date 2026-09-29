«Моё любимое место в России»: Стивен Сигал отправился на Байкал

Актёр и спецпредставитель МИД России Стивен Сигал посоветовал туристам побывать на Байкале. Видеозапись его обращения разместили в канале министра туризма Бурятии Алдара Доржиева в «Максе».

«Я на Байкале. Это мое любимое место в России, приглашаю всех на Байкал — насладиться самым красивым местом в мире», — сказал Сигал на фоне озера.

Актёр уже несколько дней путешествует по Бурятии вместе с семьёй. В минувшие выходные они побывали в Баргузинском и Курумканском районах, где недавно открылся буддийский комплекс «Жамсаран». Сигал также посетил Бурятский театр оперы и балета и встретился с главой Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым.

Ранее Life.ru рассказывал, как Сигал высказался о своих русских корнях. На встрече в Екатеринбурге 16 сентября актёр заявил, что считает себя русским. Он также рассказал, что семья его отца связана с Дальним Востоком.