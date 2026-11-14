Сотрудники небольшого британского ресторана Cafe Continental получили неожиданное вознаграждение за работу после закрытия. Заглянувший к ним поздней ночью легендарный американский музыкант Стиви Уандер оставил тысячу фунтов стерлингов чаевых. Деньги персонал разделил между собой, сообщает The Guardian.

Знаменитый гость появился в заведении в Стейлибридже около половины первого ночи после выступления в Манчестере. Его музыканты приехали раньше, а владельцам кафе пришлось задержать работников и срочно организовать полноценный ужин. Обычно по воскресеньям кухня ограничивается традиционным жарким, но ради особой компании приготовили расширенное меню.

За столом собрались близкие артиста и участники его гастрольной команды. Среди гостей была дочь певца Айша, которой он когда-то посвятил хит Isn't She Lovely. Компания заказала стейки и морепродукты, а сам Уандер охотно общался с сотрудниками и соглашался фотографироваться.

Для совладельцев заведения Райана Робинсона и Ли Фергюсона происходящее стало настоящей неожиданностью. Они давно знали некоторых музыкантов из окружения звезды: те периодически заходили в кафе и намекали, что однажды приведут знаменитого певца. Однако хозяева не рассчитывали, что обещание действительно исполнится.

В Великобритании 76-летний Уандер выступал с программой, посвящённой 50-летию альбома Songs in the Key of Life. На концерте в Манчестере прозвучала вся 21 композиция с пластинки. После масштабного шоу артист предпочёл провести остаток вечера не в дорогом ресторане мегаполиса, а в небольшом заведении за его пределами.

Истории о знаменитостях в ресторанах бывают и совершенно противоположными. Например, Life.ru рассказывал о противоположной истории с чаевыми. По информации Telegram-канала SHOT, актёр Александр Невский за несколько лет потратил в ресторанах Беверли-Хиллз более 20 тысяч долларов, однако сотрудники заведений жаловались, что он не оставлял денег за обслуживание. Артист регулярно посещал дорогие рестораны в компании близких и друзей.